Svona græddi hann hátt í 3 milljónir á einni kvöldstund

Einn getspakur einstaklingur græddi stórfé á lokaumferð deildarkeppni Meistaradeildar Evrópu sem fór fram á miðvikudagskvöld, þar sem öll 36 lið kepptu samtímis.
Eins og gengur og gerist voru einhver úrslit óvænt en önnur fyrirsjáanlegri. Setti maðurinn saman sjö leikja seðil, þar sem allt gekk eftir.
Enskir miðlar vekja athygli á þessu, en maðurinn setti 775 pund undir og fékk út rúm 15 þúsund pund, aðeins yfir 2,5 milljónir íslenskra króna.
Svona fór hann að:
Yfir 2,5 mörk í Liverpool gegn Qarabag
Sigur Tottenham á Frankfurt
Yfir 2,5 mörk í Benfica gegn Real Madrid
Yfir 2,5 mörk í leik Club Brugge og Marseille
Bæði lið myndu skora í leik Napoli og Chelsea
Yfir 2,5 mörk í leik Atletico og Bodo/Glimt
Bæði lið myndu skora í leik Athletic Bilbao og Sporting