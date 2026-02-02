Sverrir fær öflugan samherja í Grikklandi

fbpx
Mánudagur 02.febrúar 2026

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 2. febrúar 2026 17:00

Moussa Sissoko hefur yfirgefið Watford og gengið til liðs við gríska félagið Panathinaikos. Frakkinn, sem er 36 ára gamall, lýkur þar með dvöl sinni hjá Watford eftir að hafa verið mikilvægur hluti af liðinu undanfarin ár.

Hjá Panathinaikos er Rafa Benitez stjóri liðsins og Sverrir Ingi Ingason er á meðal leikmanna liðsins.

Sissoko lék alls 99 leiki fyrir Watford og kom við sögu í 21 leik í öllum keppnum á yfirstandandi tímabili. Reynslan hans og leiðtogahæfileikar hafa nýst liðinu vel, bæði innan vallar og utan.

Miðjumaðurinn á langan og farsælan feril að baki, en hann hefur meðal annars leikið í ensku úrvalsdeildinni og með franska landsliðinu. Með félagaskiptunum til Panathinaikos fær hann tækifæri til að bæta enn einum kafla við ferilinn og reyna fyrir sér í grísku úrvalsdeildinni.

Panathinaikos vonast til að reynsla Sissoko styrki liðið í baráttunni innanlands og í Evrópukeppnum.

