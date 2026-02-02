fbpx
Mánudagur 02.febrúar 2026

Staðan breyst og fer ekki til Liverpool – Þrír leikir í að klásúlan virkist

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Ísland í undanúrslitum og augu heimsins eru á Framaranum unga

433
433Sport

Stjarnan sækir tvo efnilega úr Hveragerði

Hörður Snævar Jónsson
Mánudaginn 2. febrúar 2026 15:30

Lesa nánar

Stjarnan hefur samið við þá Ísak Sindra Daníelsson Martin og Markús Andra Daníelsson Martin.

„Okkur er sönn ánægja að tilkynna að bræðurnir Ísak og Markús hafa gengið í raðir félagsins frá Hamri í Hveragerði,“ segir á vef Stjörnunnar.

Þeir hafa undanfarið verið að æfa með Stjörnunni en hafa núna skrifað undir samninga við félagið. Þeir eru afar efnilegir en Ísak er markmaður fæddur árið 2008 og Markús er varnarmaður sem fæddur er árið 2010.

„Stjarnan er stolt af því að þeir hafa valið félagið til að halda áfram sinni þróun og bindum við miklar vonir við þá í framtíðinni,.“

433Sport
433Sport
433Sport
433Sport
433Sport
433Sport
433Sport
433Sport
Mikael furðulostinn yfir því hvernig farið er með fjármuni á Íslandi – „Svo eru allir á hausnum og ekki til peningur“

433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
433Sport
West Ham að styrkja varnarlínuna eftir hálstak helgarinnar

433Sport
433Sport
433Sport
Víkingur að kaupa Ármann sem fer beint á láni til Þórs

433Sport
Segja sögurnar um Tonali og Arsenal algjöra þvælu

433Sport
433Sport
Ronaldo sagður í verkfalli í Sádí Arabíu – Fær 82 milljónir króna á dag en er ósáttur

433Sport
433Sport
433Sport
Everton fær sóknarmann Chelsea á láni

433Sport
Bellingham við það að bresta í grát – Meiddist í gær

433Sport
433Sport
433Sport
Liverpool gat ekki klárað kaup á hollenska varnarmanninum

433Sport
433Sport
433Sport
433Sport
„Ég held að þráðurinn sé ekkert endalaus hjá Óskari“

433Sport
Everton og Sunderland berjast um framherja Chelsea

433Sport
433Sport
Liverpool vill berjast við Chelsea um unga varnarmanninn

433Sport
433Sport
433Sport
Wolves fær öflugan liðsstyrk

433Sport
Grunaði strax að Arnar myndi gera allt vitlaust – „Alltaf að fara að verða umdeildir“

433Sport
433Sport
Liverpool reynir að fá hollenska landsliðsmanninn