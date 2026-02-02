Stjarnan sækir tvo efnilega úr Hveragerði

Stjarnan hefur samið við þá Ísak Sindra Daníelsson Martin og Markús Andra Daníelsson Martin.
„Okkur er sönn ánægja að tilkynna að bræðurnir Ísak og Markús hafa gengið í raðir félagsins frá Hamri í Hveragerði,“ segir á vef Stjörnunnar.
Þeir hafa undanfarið verið að æfa með Stjörnunni en hafa núna skrifað undir samninga við félagið. Þeir eru afar efnilegir en Ísak er markmaður fæddur árið 2008 og Markús er varnarmaður sem fæddur er árið 2010.
„Stjarnan er stolt af því að þeir hafa valið félagið til að halda áfram sinni þróun og bindum við miklar vonir við þá í framtíðinni,.“