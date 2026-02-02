Staðfesta skiptin fyrir metfé

Crystal Palace hefur tryggt sér Jorgen Strand Larsen frá Wolves fyrir upphæð sem gæti numið allt að 48 milljónum punda, nýtt félagamet.
Þessi 25 ára gamli norski framherji skrifaði undir samning til fjögurra og hálfs árs og mun klæðast treyju númer 22 á Selhurst Park.
Palace er jafnframt að tryggja sér Dwight McNeil á láni frá Everton með kaupskyldu upp á 20 milljónir punda í sumar.
Jean-Philippe Mateta fór ekki frá Crystal Palace í dag eins og til stóð þar sem hann féll á læknisskoðun hjá AC Milan. Hafði það þó ekki áhrif á þá menn sem koma inn.
Það er óhætt að segja að Palace hafi styrkt sóknarlínu sína ansi vel fyrir átökin í ensku úrvalsdeildinni og Sambandsdeildinni á vormánuðunum.
We are delighted to announce the signing of Jørgen Strand Larsen from Wolverhampton Wanderers in a club-record deal ❤️💙
— Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 2, 2026