Staðan breyst og fer ekki til Liverpool – Þrír leikir í að klásúlan virkist

Harvey Elliott er nú talinn líklegur til að klára tímabilið hjá Aston Villa þrátt fyrir óvissu um framtíð hans að undanförnu.
Elliott er á láni frá Liverpool og hafði staða hans veikst þegar knattspyrnustjórinn Unai Emery ákvað í október að félagið hygðist ekki kaupa hann varanlega.
Samkvæmt samningi gæti 35 milljóna punda kaup skylda virkjast þegar Elliott nær ákveðnum leikjafjölda, og er hann nú aðeins þremur leikjum frá því marki.
Meiðslavandræði hjá Villa hafa hins vegar breytt stöðunni. Boubacar Kamara er frá út tímabilið og bæði John McGinn og Youri Tielemans eru frá keppni í lengri tíma.
Elliott hefur því fengið tækifæri á ný. Hann lék allan leikinn í Evrópudeildarsigri gegn Red Bull Salzburg í síðustu viku og kom inn á sem varamaður í 1-0 tapi gegn Brentford um helgina. Staða hans hjá Villa virðist því hafa styrkst á ný.