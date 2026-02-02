Sögur um verulegt ósætti Ronaldo í Sádí virðast sannar miðað við nýjustu fréttir

Cristiano Ronaldo er ekki í hóp hjá Al-Nassr í dag og virðist því vera fótur fyrir fréttum um meint ósætti hans í Sádi-Arabíu.
Mikið hefur verið fjallað um að Ronaldo sé ósáttur við hvernig opinber fjárfestingasjóður Sádi-Arabíu bindur um hnútana, en sjóðurinn á fjögur stærstu félög landsins.
Telur portúgalska stjarnan að Al-Nassr sé ekki styrtkt að jafnaði við hin liðin, Al-Ahli, Al-Ittihad, Al-Hilal.
Al-Nassr heimsækir Al-Riyadh í dag og er ljóst að Ronaldo kemur ekki við sögu þar.
Ronaldo gekk í raðir Al-Nassr á miðju tímabili 2022-2023 en hefur ekki tekist að vinna deildina í Sádí einu sinni. Liðið er þremur stigum frá toppliði Al-Hilal sem stendur.