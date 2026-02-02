fbpx
Mánudagur 02.febrúar 2026

Hættu við skiptin – Hafið lokið læknisskoðun

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Ísland í undanúrslitum og augu heimsins eru á Framaranum unga

Sá eftirsótti að skrifa undir stóran samning

Mánudaginn 2. febrúar 2026 21:30

Dayot Upamecano hefur samþykkt að skrifa undir nýjan fjögurra og hálfs árs samning við Bayern Munchen samkvæmt helstu miðlum.

Núgildandi samningur Upamecano rennur út í sumar og hefur hann vakið áhuga margra af stærstu félögum heims, þar á meðal Liverpool og Real Madrid, en nú er útlit fyrir að hann verði áfram hjá Bayern.

Nýr samningur mun færa miðverðinum um 20 milljónir evra í árslaun, aðrar 20 milljónir evra við undirskrift og innihalda klásúlu um að hann megi fara fyrir 65 milljónir punda 2027.

