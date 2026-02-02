Pirraður Benzema líklega að söðla um innan Sádi-Arabíu

Karim Benzema hefur samið við Al-Hilal og býður þess nú að félagið nái samkomulagi við núverandi vinnuveitendur hans, Al-Ittihad.
Reynsluboltinn myndi þar fara á milli tveggja af allra bestu liðum Sádi-Arabíu. Al-Ittihad er ríkjandi meistari en Al-Hilal vann árið þar áður.
Benzema gekk í raðir Al-Ittihad sumarið 2023 og gerði stjarnfræðilegan samning. Hann var hins vegar ekki sáttur við nýtt samningsboð félagsins á dögunum, en núgildandi samningur hans rennur út í sumar.
Það er því útlit fyrir að Benzema verði keyptur til Al-Hilal.
🚨💣 Karim Benzema has just accepted every detail of Al Hilal contract proposal sent today!
Deal now depends on club to club final steps with Benzema waiting for Al Hilal communication. 🔵🇸🇦 pic.twitter.com/Tw19wpVHm0
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2026