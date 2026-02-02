Ofurtölvan stokkar spilin – Jákvætt fyrir Arsenal en hörmulegt fyrir erkifjendurna

Arsenal tryggir sér Englandsmeistaratitilinn í vor en nágrannarnir og erkifjendurnir í Tottenham sleppa naumlega við fall, samkvæmt nýjustu spá Ofurtölvunnar.
Arsenal hefur verið á toppnum frá fyrsta leik og þrátt fyrir smá bras í janúar telur Ofurtölvan að liðið haldi forystunni út tímabilið og endi fjórum stigum á undan Manchester City.
City er spáð öðru sæti, Aston Villa þriðja sæti og Manchester United og Chelsea fara einnig í Meistaradeildina, en enska deildin fær aukasæti þar.
Athygli vekur að Tottenham er spáð 16. sæti, en West Ham, Burnley og Wolves falla samkvæmt Ofurtölvunni góðu.