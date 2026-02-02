Liverpool gat ekki klárað kaup á hollenska varnarmanninum

Liverpool mun ekki ganga frá kaupum á Lutsharel Geertruida á þessum félagaskiptaglugga eftir að viðræður runnu út í sandinn. Glugginn lokar í kvöld.
Samningurinn reyndist of flókinn til að klára á síðustu metrunum áður en glugginn lokar og tíminn einfaldlega ekki nægur til að leysa úr öllum atriðum.
Geertruida er samningsbundinn RB Leipzig en hefur verið á láni hjá Sunderland. Einnig er talið að mögulegir arftakar hjá Sunderland hefðu ekki verið nægilega sterkir kostir til að réttlæta brottför hans núna.
Niðurstaðan er því sú að hollenski landsliðsmaðurinn klárar tímabilið með Sunderland. Þar hefur hann fengið mikilvægan spilatíma og staðið sig vel, sem hefur vakið athygli stærri félaga.
Fyrir Liverpool þýðir þetta að félagið þarf að leita annarra leiða til að styrkja varnarlínuna. Forráðamenn félagsins hafa skoðað fleiri kosti á markaðnum, en ljóst er að ekki tókst að klára þetta mál áður en tíminn rann út. Liverpool gæti þó endurvakið áhugann síðar.