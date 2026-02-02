Líkur á að hann fari í B-deildina í dag

Sheffield United er að reyna að fá Kalvin Phillips á láni frá Manchester City fyrir gluggalok í kvöld.
Phillips, sem er 30 ára gamall og fyrrverandi enskur landsliðsmaður, hefur lítið komið við sögu hjá City á tímabilinu, aðeins spilað einn leik, sjö mínútur í deildabikarnum gegn Huddersfield.
Fleiri félög eru þó einnig á höttunum eftir miðjumanninum, þar á meðal nokkur lið á meginlandi Evrópu.
Phillips gekk til liðs við Manchester City frá Leeds sumarið 2022 fyrir 42 milljónir punda en náði aldrei að festa sig í sessi. Meiðsli hafa einnig sett strik í reikninginn að einhverju leyti.
Phillips var lánaður til West Ham í janúar 2024 og spilaði þar átta deildarleiki. Í kjölfarið fór hann á lán til Ipswich þar sem hann lék 22 leiki á síðasta tímabili og skoraði eitt mark.
Sheffield United, undir stjórn Chris Wilder, situr í 17. sæti ensku B-deildarinnar, sjö stigum fyrir ofan fallsæti.