Keyptur til London undir blálok gluggans – Fá leikmann frá Chelsea í staðinn

Crystal Palace hefur náð samkomulagi um kaup á Dwight McNeil frá Everton fyrir 20 milljónir punda.
Kantmaðurinn, sem er 26 ára, er nú að ganga í gegnum læknisskoðun áður en félagaskipti á Selhurst Park verða gerð formleg.
McNeil hefur verið í fremur litlu hlutverki hjá David Moyes í vetur og hefði líklega lent aftar í goggunarröðinni þar sem Tyrique George er að koma á láni frá Chelsea.
Mcneil kom til Everton frá Burnley sumarið 2022 fyrir um 20 milljónir punda. Sean Dyche fékk hann og var kappinn lykilmaður undir hans stjórn.
Félagaskiptaglugganum á Englandi var skellt í lás klukkan 19 en má búast við að einhver skipti verði kynnt þó klukkan sé komin fram yfir það.