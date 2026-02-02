Jón Dagur til Brann á láni

Jón Dagur Þorsteinsson er genginn til liðs við Brann á láni fram á sumar. Kantmaðurinn, sem er 27 ára og landsliðsmaður Íslands, kemur frá Hertha BSC þar sem hann hefur leikið undanfarin ár í þýsku B-deildinni.
„Þetta var einföld ákvörðun fyrir mig. Brann er félag með mikinn metnað sem vill berjast í toppnum og spila í Evrópukeppni með mörgum spennandi leikjum. Ég þekki nokkra leikmenn og Frey frá fyrri tíð og þetta er gott tækifæri fyrir mig,“ sagði Jón Dagur í samtali við heimasíðu félagsins.
Jón Dagur hefur víðtæka reynslu af erlendum fótbolta. Áður hefur hann leikið í Englandi, Danmörku og Belgíu, meðal annars með Fulham, Vendsyssel, AGF og OH Leuven.
Með komu Jóns Dags fær Brann öflugan og reyndan kantmann sem getur styrkt liðið í baráttunni í norsku úrvalsdeildinni og í Evrópukeppnum. Fyrir Jón Dag er þetta tækifæri til að fá reglulegan spilatíma og halda áfram að þróa sinn leik.