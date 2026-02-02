Þeir hollensku kaupa Stefán á rúmar 400 milljónir

Sandefjord og Go Ahead Eagles hafa náð samkomulagi um félagaskipti framherjans Stefan Ingi Sigurdarson, samkvæmt fréttum norskra miðla. Kaupverðið er sagt nema um þremur milljónum evra, sem jafngildir rúmlega 34 milljónum norskra króna.
Go Ahead Eagles, sem er í 14. sæti hollensku úrvalsdeildarinnar, hefur lengi haft áhuga á að fá íslenska sóknarmanninn til sín. Nú er aðeins eftir að Stefan Ingi standist læknisskoðun og að gengið verði frá pappírsvinnu áður en félagaskiptaglugginn lokar í kvöld.
Íþróttastjórinn Matteus Bårdsen vildi lítið tjá sig um málið. „Við lítum á það svo að Stefan sé samningsbundinn okkur og tjáum okkur ekki um slíkt fyrr en eitthvað er opinbert,“ sagði hann.
Stefan Ingi átti frábært tímabil í norsku úrvalsdeildinni í fyrra og skoraði 15 mörk. Hann var nálægt því að fara til Djurgården síðasta sumar, en nú virðist hollenski boltinn taka við. Fyrir hann gæti þetta orðið stórt skref á ferlinum og tækifæri til að spreyta sig á hærra stigi.