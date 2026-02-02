Hollendingarnir staðfesta komu Stefáns Inga

Stefán Ingi Sigurðarson er genginn í raðir Go Ahead Eagles í Hollandi frá Sandefjord í Noregi.
Hollenska félagið staðfesti þetta fyrir skömmu. Kaupverðið er sagt nema um þremur milljónum evra, sem jafngildir rúmlega 34 milljónum norskra króna og yfir 400 milljónum íslenskra króna.
Go Ahead Eagles, sem er í 14. sæti hollensku úrvalsdeildarinnar, hefur lengi haft áhuga á að fá íslenska sóknarmanninn til sín.
Stefán Ingi átti frábært tímabil í norsku úrvalsdeildinni í fyrra og skoraði 15 mörk. Nú tekur hann spennandi skref til Go Ahead Eagles, en fyrir hjá félaginu er annar Íslendingur, Alfons Sampsted.
🔥 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐈𝐜𝐞𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐨 𝐃𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫 pic.twitter.com/hILgaIDiS4
