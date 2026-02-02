Hættu við skiptin – Hafði lokið læknisskoðun

Crystal Palace hætti við að fá Dwight McNeil frá Everton í kvöld.
McNeil fór í læknisskoðun hjá Palace og stóðst hana, en upphaflega stóð til að hann færi þangað á 20 milljónir punda.
Eftir að skipti Jean-Philippe Mateta frá Palace til AC Milan runnu út í sandinn breyttust forsendurnar þó. Palace vildi fá McNeil á láni með kaupskyldu en hætti svo alfarið við.
McNeil hefur verið í fremur litlu hlutverki hjá Everton í vetur. Hann kom til Everton frá Burnley sumarið 2022 fyrir um 20 milljónir punda. Sean Dyche fékk hann og var kappinn lykilmaður undir hans stjórn.
🚨 Dwight McNeil move from Everton to Crystal Palace off. Deal sheet submitted in time + 26yo #EFC winger completed medical. But after Mateta sale collapsed #CPFC changed terms from £20m purchase to loan with buy obligation & then pulled out @TheAthleticFC https://t.co/nX0Ew0sHLG
— David Ornstein (@David_Ornstein) February 2, 2026