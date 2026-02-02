Góður styrkur til nýliðanna

Nýliðar Keflavíkur í Bestu deildinni hafa samið við Anton Kralj, en þetta var staðfest í kvöld.
Anton lék með Vestra síðasta sumar og hefur verið orðaður við fjölda liða eftir að hann yfirgaf Ísafjörð.
Nú er þessi 27 ára gamli bakvörður, sem á að baki flottan feril í heimalandinu Svíþjóð, genginn til liðs við Keflavíkur.
„Ég er spenntur fyrir því að koma aftur til Íslands og vera hluti af því sem Keflavík er að byggja upp í Bestu deildinni,“ segir kappinn.
Tilkynning Keflavíkur
Keflavík hefur samið við vinstri bakvörðinn Anton Kralj. Hinn sænski Anton lék með Vestra á síðustu leiktíð en áður hefur hann verið á mála hjá Hammarby, Malmö, Sandefjord, Degerfors og GIF Sundsvall.
Anton sem er 27 ára gamall á að baki yngri landsleiki fyrir Svíþjóð og kemur til með að styrkja hópinn vel fyrir komandi átök. Vertu velkominn Anton