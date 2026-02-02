Framhjáhaldið komst upp í fjölmiðlum – „Ég frétti fyrst af þessu á forsíðum blaðanna, ég var niðurlægður“

Fyrrum leikmaður Manchester United og enska landsliðsins, Teddy Sheringham, var á sínum tíma í miðju miklu fjölmiðlafári eftir að hafa eytt kvöldi með fyrirsætunni Katie Price, sem þá var þekkt undir listamannsnafninu Jordan.
Atvikið átti sér stað um miðjan tíunda áratuginn þegar Price var 19 ára og að hasla sér völl sem fyrirsæta, á meðan Sheringham var orðið stórt nafn í enskum fótbolta. Í sjálfsævisögu sinni lýsti Price því hvernig umboðsmaður hennar hefði komið þeim í samband og að þau hefðu hist á bar í Essex án vitundar kærasta hennar.
Hún sagði. „Við fórum á hótel því ég missti af síðustu lestinni heim.“ Hún bætti við að þau hefðu kysst og kúrað, en ekki gengið lengra. „Við fórum upp í rúm saman og kysstumst ástríðufullt,“ skrifaði hún, en hélt því fram að hún hefði haldið aftur af sér.
Innan sólarhrings rataði sagan á forsíður breskra blaða. Price sagðist hafa verið miður sín. „Mér varð óglatt í maganum.“ Hún sagðist ekki hafa sagt neinum frá en síðar talið líklegt að umboðsmaður hennar hefði lekið sögunni til The Sun.
Hún hefur staðfastlega neitað að hafa sjálf selt söguna. „Ég sver það, ég seldi hana aldrei. Ég var miður mín því mér líkaði við hann og ég gerði ekkert rangt.“
Sheringham átti samkvæmt henni erfitt með að treysta henni eftir þetta og samband þeirra rann út í sandinn. Þá varð kærasti hennar á þeim tíma einnig fyrir miklu áfalli. Hann sagði síðar. „Ég frétti fyrst af þessu á forsíðum blaðanna. Ég var niðurlægður.“
Málið vakti gríðarlega athygli á sínum tíma og er enn rifjað upp í breskum fjölmiðlum sem eitt þekktasta slúðurmál tengt knattspyrnuheiminum.