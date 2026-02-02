Frá Þýskalandi til Englands

Luca Netz, vinstri bakvörður Borussia Monchengladbach, er á barmi þess að ganga til liðs við enska úrvalsdeildarfélagið Nottingham Forest.
Samkvæmt helstu miðlum er Forest að nálgast samkomulag við Gladbach um kaup á þessum 22 ára gamla Þjóðverja fyrir rúmar 2 milljónir punda.
Samningur Netz við Gladbach rennur út næsta sumar og því er þetta síðasta tækifæri félagsins til að fá greitt fyrir leikmanninn.
Netz gekk til liðs við Gladbach frá Hertha Berlin sumarið 2021. Síðan þá hefur hann leikið 124 leiki fyrir félagið í öllum keppnum, skorað þrjú mörk og lagt upp 18 til viðbótar.
Virðist nú allt stefna í að næsta skref á ferli Netz verði í ensku úrvalsdeildinni.