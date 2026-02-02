Flugfreyja opnar sig um hvað þekktur maður og eiginkona hans gerðu um borð

Flugfreyja nokkur sagði frá því þegar hún var í vinnunni þar sem frægur breskur knattspyrnumaður stundaði kynlíf með eiginkonu sinni.
Flugfreyjunni var meinað að fara inn á bás hjónanna en það var samstarfskona hennar sem lét vinkonu sína vita af því sem var í gangi.
Maðurinn er ekki nefndur á nafn en hann og eiginkonan höfðu víst mikinn áhuga á að stunda kynlíf í miðju flugi.
Konan hefur nú opnað sig um sína eigin reynslu og segir að ekkert óviðeigandi hafi átt sér stað.
„Ef þú spyrð mig þá er þetta ekki óviðieigandi því þau eru að borga margar milljónir fyrir flugið,“ sagði konan.
„Ef ég væri í stömu stöðu og langaði að sofa hjá mínum kærasta eða eiginmanni þá myndi ég gera það.“
Tekið er fram að maðurinn sé heimsfrægur og að hann hafi leikið bæði í heimalandi sínu, Englandi, og í Evrópu.