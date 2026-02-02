Féll á læknisskoðun – Talið að annað félag gæti komið að samningaborðinu á ný

Jean Philippe-Mateta féll á læknisskoðun hjá AC Milan og verður ekki af skiptum hans þangað frá Crystal Palace. Juventus hefur endurvakið áhuga sinn í kjölfarið.
Mateta, sem er 28 ára gamall franskur landsliðsmaður, var í læknisskoðun hjá Milan en þar komu upp áhyggjur vegna hnémeiðsla sem hann hefur glímt við allt tímabilið. Í kjölfarið ákvað Milan að bakka út úr viðræðum og mun leikmaðurinn ekki ganga til liðs við félagið að svo stöddu.
Milan hafði samið við Palace um 30 milljóna punda kaup, en Palace hefur þegar samþykkt að kaupa Jorgen Strand Larsen frá Wolves fyrir 34 milljónir punda sem arftaka Mateta. Þrátt fyrir stöðuna telja heimildimenn nálægt Wolves að kaup þeirra á Larsen gangi í gegn óháð sölu Mateta.
Juventus lagði fyrr í mánuðinum fram lánstilboð með kauprétti, en því var hafnað og félögin hafa ekki enn náð saman um kjör. Nú er því velt upp hvort félagið komi aftur að borðinu áður en glugginn lokar í kvöld.