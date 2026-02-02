Carragher vonast til þess að eitthvað óvænt gerist hjá Liverpool í dag

Jamie Carragher fagnar því að Liverpool hafi náð samkomulagi um kaup á varnarmanninum Jeremy Jacquet frá Rennes, en telur þó að félagið þurfi enn frekari styrkingu í varnarlínuna.
Jacquet skrifar undir hjá Liverpool í dag en kemur ekki formlega til félagsins fyrr en í sumar.
Carragher sagði á Sky Sports að Liverpool þyrfti varnarmenn strax og enn frekar þegar horft er til næsta tímabils. Hann benti á að óvissa væri um framtíð Ibrahima Konaté, sem hefur ekki enn skrifað undir nýjan samning, og gæti því farið frá félaginu.
Þá minntist hann á að ungi varnarmaðurinn Giovanni Leoni, sem Liverpool fékk til liðs við sig síðasta sumar, sé frá keppni vegna krossbandsslits.
Að mati Carragher er félagið að safna ungum miðvörðum til framtíðar, en hann vill samt sjá annan varnarmann koma inn áður en glugginn lokar. „Ég myndi enn vilja sjá Liverpool kaupa annan varnarmann í dag því liðið mun þurfa á því að halda áður en tímabilinu lýkur,“ sagði hann.