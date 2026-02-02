Bellingham við það að bresta í grát – Meiddist í gær

Jude Bellingham hefur orðið fyrir meiðslum sem valda áhyggjum aðeins fjórum mánuðum fyrir Heimsmeistaramótið.
Miðjumaður Real Madrid tognaði aftan í læri í deildarleik gegn Rayo Vallecano um helgina og þurfti að fara af velli strax á 10. mínútu.
Bellingham meiddist þegar hann hljóp á eftir lausum bolta og greip strax um aftanvert lærið. Samherjar hans reyndu að hughreysta hann og sást til leikmannsins í miklum sársauka. Myndir frá upphitun bentu til þess að hann hefði fundið fyrir óþægindum í vinstra læri áður en leikurinn hófst, en hann ákvað engu að síður að spila. Hann virkaði í sárum þegar hann gekk af velli.
Talið er að Bellingham verði frá keppni í nokkrar vikur hið minnsta. Það er áhyggjuefni fyrir enska landsliðið og þjálfarann Thomas Tuchel fyrir komandi verkefni.
Bellingham fer í nánari myndatökur á næstu dögum til að meta alvarleika meiðslanna. Real Madrid vonast til að meiðslin reynist ekki alvarlegri en óttast er, enda er hann lykilmaður í liðinu.