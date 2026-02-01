Wolves fær öflugan liðsstyrk

Wolves hefur náð samkomulagi í grunninn um að fá Angel Gomes að láni, samkvæmt fréttum frá félagaskiptasérfræðingnum Fabrizio Romano. Um er að ræða lánssamning frá Olympique Marseille.
Wolves mun greiða um eina milljón evra fyrir lánið og samningurinn inniheldur kauprétt upp á um sjö milljónir evra sem félagið getur nýtt sér síðar.
Marseille hefur þegar samþykkt fyrirkomulagið og nú er beðið eftir að formleg skjöl verði kláruð áður en skrifað verður undir.
Gomes, sem hefur sýnt góða takta í Frakklandi, er talinn geta styrkt miðju og sóknarleik Wolves. Ef allt gengur eftir gæti hann gengið í raðir félagsins á næstu dögum. Wolves hefur verið virkt á markaðnum og leitast við að bæta við gæðum fyrir komandi tímabil.