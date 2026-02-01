Urða yfir breytingarnar – „Algjör bilun“

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og Jóhann Páll Ástvaldsson voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Eins og flestir vita hefur HM aldrei verið stærra en í sumar, en mótið vestan hafs mun telja 48 lið.
„Ég þoli ekki þessar fjölganir. Til hvers ertu með undankeppni ef helmingurinn af mótinu er undankeppni?“ sagði Þorkell og Helgi tók undir. „Mér finnst þetta 48 liða dæmi algjör bilun.“
Jóhann var að einhverju leyti sammála en býst við skemmtilegu móti.
„Ég held að fótboltinn verði ekki leiðinlegur. Þú færð alltaf innbyggða dramatík í HM. En þú ert að þynna út vöruna, þú getur ekki bara farið í 64 lið næst, þú verður að draga línuna einhvers staðar.“
