Hörmungar tölfræði Garnacho í gær – Sérfræðingar tóku hann af lífi

Alejandro Garnacho átti afar erfiðan fyrri hálfleik með Chelsea gegn West Ham og var tekinn af velli í hálfleik eftir slaka frammistöðu. Argentínumaðurinn tapaði boltanum alls 12 sinnum og meirihluti sókna West Ham kom upp hans kant.
West Ham, sem er í fallbaráttu, var 2-0 yfir í leikhléi gegn mikið breyttu liði Chelsea.
Garnacho var einn þriggja leikmanna sem komu ekki aftur inn á í seinni hálfleik. Þjálfarinn Liam Rosenior brást við með breytingum og setti Joao Pedro inn á, sem reyndist vendipunktur.
Pedro minnkaði muninn með skalla og Chelsea náði betri tökum á leiknum. Sérfræðingarnir Jamie Redknapp og Gary Neville gagnrýndu Garnacho harðlega og bentu á að West Ham hefði ítrekað nýtt sér veikleika hans varnarlega.
Breytingar Rosenior skiluðu árangri og Chelsea sneri leiknum við, sem gerði skiptingu Garnacho enn meira áberandi. Frammistaða hans vakti spurningar um sjálfstraust og stöðu hans í liðinu á næstunni.