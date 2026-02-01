fbpx
Sunnudagur 01.febrúar 2026

Everton og Sunderland berjast um framherja Chelsea

Everton og Sunderland berjast um framherja Chelsea

Hörður Snævar Jónsson
Sunnudaginn 1. febrúar 2026 16:30

Tyrique George Getty Images

Everton hefur óskað eftir því að fá sóknarmanninn unga Tyrique George að láni frá Chelsea með mögulegum kauprétti. Everton vill styrkja sóknarlínuna fyrir seinni hluta tímabilsins og lítur á George sem spennandi kost til framtíðar.

Þjálfarinn David Moyes var spurður út í möguleg félagaskipti og sagðist bjartsýnn á að nýr leikmaður gæti bæst í hópinn. Hann vildi þó fara varlega í yfirlýsingum. „Ég held að það sé möguleiki, en það er ekki hægt að lofa neinu. Stundum gerast hlutirnir ekki og þá vill maður ekki valda vonbrigðum,“ sagði Moyes.

Sunderland hefur einnig sýnt George áhuga. Þá er annar framherji Chelsea, David Datro Fofana, eftirsóttur en bæði Auxerre og Real Mallorca hafa kannað möguleikann á að fá hann.

Chelsea gæti því hleypt ungum sóknarmönnum út á lán til að tryggja þeim meiri spilatíma, á meðan félagið mótar hópinn fyrir komandi verkefni. Næstu dagar gætu ráðið úrslitum um framtíð þeirra.

