Atletico kaupir Lookman

Ademola Lookman er á leið til Atletico Madrid eftir að samkomulag náðist um félagaskipti hans frá Atalanta. Samningar eru sagðir klárir í öllum meginatriðum og aðeins formsatriði eftir áður en félagaskiptin verða staðfest opinberlega.
Atletico greiðir 35 milljónir evra í fasta kaupverðsgreiðslu og allt að fimm milljónir evra til viðbótar í árangurstengdum bónusum.
Þá hefur Lookman samþykkt langtímasamning við spænska félagið eftir að hafa tekið endanlega ákvörðun um framtíð sína.
Næstu skref eru að skipuleggja ferðalag leikmannsins til Madrídar og gangast undir læknisskoðun.
Nígeríski landsliðsmaðurinn hefur verið einn af lykilmönnum Atalanta undanfarin tímabil og er talinn styrkja sóknarleik Atletico verulega fyrir komandi verkefni. Félagið bindur miklar vonir við komu hans.