Veltir því upp hvort einhver mæti með milljónirnar á borðið fyrir Íslendinginn á næstu sólarhringum

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og Jóhann Páll Ástvaldsson voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Viktor Bjarki Daðason, 17 ára gamall, er að slá í gegn með FC Kaupmannahöfn og raðar inn mörkum á móti stórliðum í Meistaradeildinni, nú síðast Barcelona.
„Ég er ekkert eðlilega stoltur. Hann er algjörlega frábær og mikill Framari,“ sagði Þorkell í þættinum, en hann er einnig stuðningsmaður Fram, þaðan sem Viktor kom til Kaupmannahafnar.
„Janúarglugganum er að loka. Ætli hann verði seldur eða ná þeir að halda honum fram á sumar?“ sagði hann enn fremur.
Mikil umræða skapaðist í fyrra um hvort Viktor ætti að vera í A-landsliðinu.
„Arnar Gunnlaugs var á þessum leik í gær. Er eitthvað hægt að verja það ef Viktor Bjarki er ekki í næsta landsliðshópi? Þá nenni ég ekki að hlusta á að hann eigi bara að vera með sínu jafnöldrum,“ sagði Þorkell áður en Jóhann tók til máls.
„Ég hitti Viktor og fjölskyldu á FCK-leik nýverið. Hann er mjög jarðbundinn og finnst þetta ekkert mál, þetta er bara fótbolti.“
