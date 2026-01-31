Svaraði fyrir sig eftir sögur um að það ætti að reka hann

Roberto De Zerbi segist ekki vita hvort hann sé rétti maðurinn til að stýra Marseille eftir vonbrigðin þegar liðið féll úr Meistaradeild Evrópu í vikunni.
Franska félagið hefur verið í mikilli umræðu eftir 3-0 tap gegn Club Brugge sem batt enda á þátttöku þeirra í keppninni og í kjölfarið var varað við afleiðingum innan félagsins.
Fréttir í Frakklandi hermdu að De Zerbi gæti verið rekinn eftir fund með stjórnendum félagsins og jafnvel myndi hann ekki stýra liðinu í næsta deildarleik gegn Paris FC.
Þjálfarinn staðfesti þó á föstudag að hann væri enn við störf eftir viðræður við íþróttastjórann Medhi Benatia og forseta félagsins, Pablo Longoria.
„Við töpuðum mikilvægum leik og erum úr leik í Meistaradeildinni. Við verðum að skilja hvað fór úrskeiðis,“ sagði De Zerbi. „Ég er hér ennþá,“ bætti hann svo við.
Hann viðurkenndi að hann bæri hluta ábyrgðarinnar sjálfur en hét því að liðið myndi leggja allt í sölurnar til að snúa gengi sínu við á næstu vikum.