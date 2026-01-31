Margir gapandi hissa á fréttunum af Böðvari – Telur að nýjar upplýsingar muni senn koma fram

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og Jóhann Páll Ástvaldsson voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Það vakti gríðarlega athygli á dögunum þegar fréttir bárust af því að Böðvar Böðvarsson, lykilmaður FH undanfarin ár og einn reynslumesti leikmaður liðsins, mætti fara. Nýr þjálfari, Jóhannes Karl Guðjónsson, sá ekki not fyrir hann samkvæmt fréttum.
„Það er einhver saga ósögð þarna. Við eigum eftir að sjá heildarmyndina eftir nokkrar vikur,“ sagði Jóhann í þættinum.
FH er að fara af stað með nýja stefnu og ætla að byggja á yngri leikmönnum.
„Þeir eru smá eins og ég í Football Manager, ef þú ert farinn að finna lykt af þrítugu er þér fleygt út. Það skrýtna við þetta er að á sama tíma eru ferlar að lengjast. Við viljum yngja en gæjar geta spilað ótrúlega lengi,“ sagði Jóhann, áður en Þorkell tók til máls.
„Stuðningsmenn fýla aldrei þegar þú hendir burt uppöldum leikmanni. En nú ætla ég að taka upp ákvörðun fyrir Jóa Kalla og félaga. Það var tekin ákvörðun um að losa sig við Heimi Guðjónsson og fara í allt aðra átt, einhverja Moneyball-leið. Þá verða þeir bara að standa og falla með því. Þeir ákváðu að fara í Jóa Kalla og þessa hugmyndafræði, þá skiptir engu máli hvort leikmaðurinn er uppalinn eða ekki.“
