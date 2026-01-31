Hafa fundið miðvörð sem getur fyllt skarð Maguire

Manchester United hefur greint varnarmann í ítölsku deildinni sem gæti orðið næsti Harry Maguire hjá félaginu, samkvæmt nýjustu fréttum frá Englandi. Forráðamenn félagsins hafa verið að leita að sterkum miðverði á meginlandi Evrópu þar sem samningur Harry Maguire nálgast lokaskeið sitt á Old Trafford.
United virkjaði í janúar í fyrra ákvæði í samningi Maguire sem framlengdi dvöl hans til júní 2026, en framtíð hans er engu að síður talin óljós.
Orðrómur hefur verið á kreiki um áhuga félaga á Ítalíu og í Tyrklandi fyrir komandi sumarglugga.
Nú hefur athygli United beinst að bosníska varnarmanninum Tarik Muharemovic sem leikur með Sassuolo. N
jósnari félagsins var á vellinum þegar Muharemovic lék sinn 50. leik fyrir félagið í 1-0 sigri á Cremonese um helgina. Hinn 22 ára gamli varnarmaður hefur vakið athygli fyrir styrk sinn og yfirvegun og gæti orðið framtíðarstyrkur í vörn United.