Greina frá því hvað Haaland og Salah greiddu í skatta – Eru á toppnum í Bretlandi

Stjörnur ensku úrvalsdeildarinnar, Mohamed Salah og Erling Haaland, eru á meðal þeirra 100 einstaklinga sem greiða hæstu skatta í Bretlandi samkvæmt árlegum lista sem The Sunday Times birtir ár hvert.
Listinn vekur jafnan mikla athygli þar sem hann varpar ljósi á skattgreiðslur tekjuhæstu einstaklinga landsins.
Haaland, sem leikur með Manchester City, er sagður þéna um 500 þúsund pund á viku auk bónusgreiðslna sem geta numið allt að 10 milljónum punda á ári. Samkvæmt listanum greiðir norski framherjinn um 16,9 milljónir punda í skatta árlega og er í 72. sæti yfir hæstu skattgreiðendur Bretlands.
Salah, lykilmaður Liverpool, er einnig ofarlega á listanum. Hann er sagður hafa um 400 þúsund pund í vikulaun auk sambærilegra bónusgreiðslna og greiðir um 14,5 milljónir punda í skatta á ári, sem setur hann í 81. sæti listans.
Þetta undirstrikar hversu stórt hlutverk knattspyrnustjörnur leika í bresku efnahagslífi.