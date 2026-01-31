Chelsea lánar ungstirni til Argentínu

Ungi leikmaðurinn Kendry Paez hefur skipt um lánsfélag og mun leika með River Plate út tímabilið. Samningurinn er hreint lán án kaupréttar, en samkomulag náðist um að hann myndi yfirgefa systurfélag Chelsea, Strasbourg, og flytja til Argentínu.
Paez, sem er aðeins 18 ára, skoraði eitt mark í 15 leikjum í frönsku deildinni á fyrri hluta tímabilsins og kom einnig við sögu í fimm leikjum í UEFA Conference League.
Þrátt fyrir ungan aldur er mikill metnaður bundinn við leikmanninn sem gekk til liðs við Chelsea frá Independiente del Valle á síðasta ári og er með langtímasamning við Lundúnafélagið.
River Plate tilkynnti jafnframt nýlega að félagið hyggist stækka heimavöll sinn þannig að hann rúmi yfir 100 þúsund áhorfendur. Með því yrði hann annar stærsti knattspyrnuvöllur heims, sem undirstrikar metnað félagsins bæði innan vallar sem utan.