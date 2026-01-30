fbpx
Föstudagur 30.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Skipti Norðmannsins hanga á bláþræði

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Ísland í undanúrslitum og augu heimsins eru á Framaranum unga

433
433Sport

Yfirgefur Arsenal formlega í dag

Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 30. janúar 2026 07:00

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Oleksandr Zinchenko er á leið til Ajax og mun ganga endanlega frá félagaskiptum sínum á morgun.

Ajax kaupir Zinchenko af Arsenal fyrir um 1,5 milljónir evra, en samningurinn getur hækkað með árangurstengdum bónusum.

Zinchenko, sem er 29 ára gamall, var á láni hjá Nottingham Forest fyrri hluta tímabilsins. Þar spilaði hann tíu leiki en skoraði hvorki mark né lagði upp.

Zinchenko kom til Arsenal árið 2022 frá Manchester City en hefur átt erfitt með að festa sig í sessi í byrjunarliði Lundúnaliðsins síðustu ár.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 11 mínútum
Yfirgefur Arsenal formlega í dag
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Skipti Norðmannsins hanga á bláþræði
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Lærisveinar Freys tóku síðasta lausa sætið í umspilinu – Fín úrslit Íslendinganna
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Bíða eftir grænu ljósi frá Sádunum
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Vilja bæði framherja Tottenham og United á næstu dögum
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Sagðist líða illa við kvöldverðarborðið – Skömmu síðar var hann látinn
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Er þetta lykilmaður í viðsnúningi Manchester United?
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Mbappe verulega ósáttur – „Getum ekki haldið svona áfram“

Mest lesið

Nýjar vendingar í máli unglings sem hvarf fyrir áratug – „Jacob er fundinn“
Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Svona á Suðurlandsbraut að breytast með Borgarlínunni
Nýjustu upplýsingar í fjölskylduvandræðum Beckham – Fær 122 milljónir á mánuði frá pabba sínum
Ummæli Jens Garðars á Alþingi í gær vekja mikla úlfúð – „Fullkomlega ömurlegt“

Nýlegt

Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“
Stúlka á Suðurnesjum varð logandi hrædd þegar grímuklæddir menn birtust við heimili hennar
Litla-Hraun fangelsi við enda veraldar – „Við treystum engum“
Sorpa sker upp herör gegn utanbæjarfólki – Innleiða bílnúmeralesara og hyggjast rukka grimmt
Nóg að gera hjá liði Alberts – Tveir frá Lundúnaliðinu gætu komið fyrir gluggalok
Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Þessi ummæli Victoriu Beckham vekja mikla athygli í ljósi stríðsins við elsta soninn
Slot tjáir sig um markmiðin fyrir lok gluggans – Nefnir þá þætti sem hann horfir til
Settur í bann og sektaður um 12 milljónir
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Slot tjáir sig um markmiðin fyrir lok gluggans – Nefnir þá þætti sem hann horfir til
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum

Settur í bann og sektaður um 12 milljónir

Settur í bann og sektaður um 12 milljónir
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Ísland í undanúrslitum og augu heimsins eru á Framaranum unga
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Vita ekki hvort þeir eigi að framlengja við Maguire eða ekki
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Gæti Dembele farið til Sádí Arabíu í sumar?

Gæti Dembele farið til Sádí Arabíu í sumar?
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Liverpool ætlar ekki að kaupa þrátt fyrir öll meiðslin

Liverpool ætlar ekki að kaupa þrátt fyrir öll meiðslin
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Safnaði rúmum 50 milljónum fyrir börn með því að selja merkilega safngripi sína
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Talað um að Adam Ægir gæti farið til Sigga Ragga í Færeyjum

Talað um að Adam Ægir gæti farið til Sigga Ragga í Færeyjum
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
U-beygja hjá Roy Keane – Telur nú að félagið eigi að ráða Carrick til framtíðar
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Carragher dauðþreyttur á fyrirkomulagi Meistaradeildarinnar eftir að hafa séð mögulega andstæðinga
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Segir gærkvöldið eiga að hafa sannað eitt fyrir Arteta – Gyokeres á ekki að vera fyrsti kostur í sóknarlínunni

Segir gærkvöldið eiga að hafa sannað eitt fyrir Arteta – Gyokeres á ekki að vera fyrsti kostur í sóknarlínunni
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Eru að kaupa norska framherjann á 50 milljónir punda

Eru að kaupa norska framherjann á 50 milljónir punda
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Jóhannes Karl sagður setja upp harðar reglur í Hafnarfirði – Bannar nikótínpúða á svæðinu
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Gerrard skilur vel að stuðningsmenn Liverpool séu pirraðir á þessum ummælum Arne Slot
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Segja kröfur Sterling þannig að þeir eigi líklega ekki séns

Segja kröfur Sterling þannig að þeir eigi líklega ekki séns
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Ríkisstjórnin staðfestir að barir hafi leyfi til að vera opnir lengur
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Nýjustu upplýsingar í fjölskylduvandræðum Beckham – Fær 122 milljónir á mánuði frá pabba sínum
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Með nokkur tilboð á Englandi en líklega á leið til Ítalíu
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Njóta lífsins og hún segist elska kónginn – Er að nálgast fertugt en rosalegir magavöðvar hennar vekja athygli

Njóta lífsins og hún segist elska kónginn – Er að nálgast fertugt en rosalegir magavöðvar hennar vekja athygli
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Fullyrðir að Harry Kane hafi tekið ákvörðun um framtíð sína

Fullyrðir að Harry Kane hafi tekið ákvörðun um framtíð sína
433Sport
Í gær
Staðfestir áhuga Liverpool á franska varnarmanninum
433Sport
Í gær

West Ham með alla anga úti til að reyna að bjarga sér frá falli

West Ham með alla anga úti til að reyna að bjarga sér frá falli
433Sport
Í gær
Sjáðu markið: Markvörðurinn skaut Mourinho og hans mönnum áfram – Frækinn sigur á Real Madrid
433Sport
Í gær
Svona endaði allt í Meistaradeildinni: Mourinho skákaði Real og fór áfram – Viktor Bjarki skoraði gegn Barca – Þessi lið fara áfram
433Sport
Í gær

Leita leiða til að losa Andre Onana frá Manchester United í sumar

Leita leiða til að losa Andre Onana frá Manchester United í sumar
433Sport
Í gær

United skoðar ungan sóknarmann vegna meiðsla Dorgu

United skoðar ungan sóknarmann vegna meiðsla Dorgu
433Sport
Í gær
Setti furðulegt húðflúr á rassinn sinn – Eiginmaðurinn glaður í hvert skipti sem hún fer úr að neðan
433Sport
Í gær
Magnaður Viktor Bjarki skoraði á útivelli gegn Barcelona – Sjáðu markið