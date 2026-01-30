Virðist hafa litlar áhyggjur af Arsenal: ,,Aldrei upplifað það að þeir vinni titilinn“

Bernardo Silva virðist ekki hafa of miklar áhyggjur af liði Arsenal í dag sem situr á toppi ensku úrvalsdeildarinnar.
Arsenal er með fjögurra stiga forskot á toppi úrvalsdeildarinnar þessa stundina en liðið hefur ekki unnið þann stóra síðan 2004.
Silva og hans menn eru svo sannarlega í baráttunni og er Portúgalinn nokkuð sannfærður um að hans menn geti barist um titilinn alveg þar til að tímabilinu lýkur.
Hann bendir á að Arsenal hafi ekki unnið deildina á hans tíma á Englandi en Liverpool hefur verið helsti keppinautur þeirra bláklæddu.
,,Á mínum ferli hér á Englandi þá hefur Liverpool unnið tvo titla og við höfum unnið sex svo ég hef aldrei upplifað það að Arsenal geti unnið titilinn,“ sagði Silva.
,,Staðan er hins vegar sú að eins og er þá eru þeir í betri stöðu en við og ég sagði nýlega að bæði lið myndu tapa stigum.“
,,Því miður þá byrjum við árið nokkuð illa því við hefðum getað tekið stjórnina en gerðum það ekki.“
,,Það eru ennþá margir leikir eftir og öll tímabil eru mismunandi. Það er engin spurning um það að við eigum enn von og erum ákveðnir í að berjast um titilinn.“