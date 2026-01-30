Þurfti að komast burt frá Englandi sem fyrst – ,,Hjartað mitt er rautt og svart“

Lucas Paqueta hefur tjáð sig eftir að hafa skrifað undir samning við Flamengo í Brasilíu en hann kemur þangað frá West Ham.
Paqueta er uppalinn hjá Flamengo en hann er nú dýrasti leikmaður í sögu félagsins og kostaði 42 milljónir punda.
Hann var einnig einn mikilvægasti leikmaður West Ham en segist einfaldlega hafa þurft að komast burt frá Englandi sem fyrst.
,,Kannski þurfti Flamengo ekki á mér að halda en ég þurfti á Flamengo að halda. Ég er svo ánægður með alla þá ást sem ég hef fengið,“ sagði Paqueta.
,,Ég er einn af ykkur, ég er stuðningsmaður á vellinum og ég lofa því að það mun ekki breytast. Hjartað mitt er rautt og svart og ég mun sýna það á vellinum.“
,,Það eina sem ég vil gera er að njóta mín að vera loksins kominn heim.“