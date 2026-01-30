Skuggalegt innbrot – Fluttu inn fyrir jól og eru miður sín

Sjónvarpsstjarnan Maya Jama og knattspyrnumaðurinn Ruben Dias hafa orðið fyrir miklu áfalli eftir að brotist var inn á heimili þeirra í Cheshire á meðan þau voru bæði fjarverandi.
Þjófar létu greipar sópa og höfðu á brott með sér skartgripi, raftæki og fatnað úr húsinu sem metið er á um fjórar milljónir punda.
Maya, 31 árs, var stödd í Suður-Afríku við tökur á raunveruleikaþættinum Love Island á meðan Ruben, 28 ára varnarmaður Manchester City, var í leik með liði sínu gegn Galatasaray.
Þegar Dias sneri heim um ellefuleytið á miðvikudagskvöld blasti við honum mikið rask og hafði verið farið í gegnum eigur þeirra. Hann hafði strax samband við lögreglu.
Parið hafði nýlega flutt inn í húsið, skömmu fyrir jól, og segja heimildir að þau séu miður sín yfir atvikinu.
Um svokallaða „útileikjaþjófa“ er að ræða, sem nýta sér að knattspyrnumenn séu fjarverandi vegna leikja. Nokkrir fyrrverandi liðsfélagar Dias hjá Manchester City hafa einnig lent í svipuðum innbrotum á undanförnum árum.