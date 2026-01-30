Skipti Norðmannsins hanga á bláþræði

Samningaviðræður Crystal Palace og Wolves um norska framherjann Jorgen Strand Larsen hanga nú á bláþræði.
Sky Sports og fleiri miðlar segja að Palace gæti gengið burt frá þessum hugsanlegu skiptum þó svo að samningar hafi náðst um 50 milljóna punda kaupverð á Larsen, sem einnig hefur verið orðaður við Leeds.
Strand Larsen, sem er 25 ára, hefur skorað sex mörk í öllum keppnum á tímabilinu, aðeins eitt þeirra í úrvalsdeildinni, en Wolves situr á botni ensku úrvalsdeildarinnar. Norðmaðurinn vill áfram spila í ensku úrvalsdeildinni ef hann yfirgefur Wolves.
Palace vill tryggja sér Strand Larsen óháð framtíð Jean-Philippe Mateta, sem er sterklega orðaður við Nottingham Forest.