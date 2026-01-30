Klopp aftur á Anfield í mars

fbpx
Föstudagur 30.janúar 2026

Victor Pálsson
Föstudaginn 30. janúar 2026 18:30

Klopp var hrifinn af vetrarfríinu. Getty Images

Jurgen Klopp mun snúa aftur á hliðarlínuna á Anfield á þessu ári en hann yfirgaf Liverpool árið 2024.

Klopp er hættur þjálfun í bili en hann starfar sem yfirmaður íþróttamála Red Bull og virðist njóta sín í því starfi.

Hann mun mæta aftur á Anfield þann 28. desember er Liverpool spilar góðgerðarleik við Dortmund á Englandi.

Goðsagnir beggja félaga munu þar etja kappi en Klopp var einmitt áður hjá Dortmund sem spilar í Þýskalandi.

Klopp verður ekki aðalþjálfarinn í þessum leik en hann mun verða aðstoðarmaður Kenny Dalglish, goðsagnar Liverpool, og mun styðja hann á hliðarlínunni.

