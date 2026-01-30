Hræðileg stund hjá Van Persie fjölskyldunni – Sonurinn borin af velli alvarlega meiddur

Robin van Persie upplifði erfiða stund á hliðarlínunni þegar sonur hans, Shaqueel van Persie, varð fyrir alvarlegum meiðslum í Evrópudeildarleik Feyenoord gegn Real Betis á fimmtudags.
Van Persie, fyrrverandi stjarna Manchester United og Arsenal, hefur stýrt hollenska liðinu frá því í sumar og fylgst náið með syni sínum brjótast inn í aðalliðið aðeins 19 ára gamall.
Shaqueel vakti nýlega athygli þegar hann skoraði sín fyrstu mörk fyrir aðallið félagsins, og þóttu þau minna á glæsilegan stíl föður hans á sínum tíma.
Í leiknum gegn Betis lenti hann hins vegar illa eftir baráttu um boltann og greip um hnéð í miklum sársauka. Sjúkraþjálfarar liðsins hlúðu strax að honum og ákváðu að bera hann af velli á börum.
Áður en Shaqueel var fluttur til frekari skoðunar bað Van Persie um að börunum yrði komið fyrir við hliðarlínuna svo hann gæti hughreyst son sinn. Atvikið var átakanlegt fyrir fjölskylduna og stuðningsmenn Feyenoord.