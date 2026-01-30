fbpx
Föstudagur 30.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Þetta eru líklegustu liðin til að vinna Meistaradeildina

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Ísland í undanúrslitum og augu heimsins eru á Framaranum unga

Hræðileg stund hjá Van Persie fjölskyldunni – Sonurinn borin af velli alvarlega meiddur

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 30. janúar 2026 09:30

Robin van Persie upplifði erfiða stund á hliðarlínunni þegar sonur hans, Shaqueel van Persie, varð fyrir alvarlegum meiðslum í Evrópudeildarleik Feyenoord gegn Real Betis á fimmtudags.

Van Persie, fyrrverandi stjarna Manchester United og Arsenal, hefur stýrt hollenska liðinu frá því í sumar og fylgst náið með syni sínum brjótast inn í aðalliðið aðeins 19 ára gamall.

Shaqueel vakti nýlega athygli þegar hann skoraði sín fyrstu mörk fyrir aðallið félagsins, og þóttu þau minna á glæsilegan stíl föður hans á sínum tíma.

Í leiknum gegn Betis lenti hann hins vegar illa eftir baráttu um boltann og greip um hnéð í miklum sársauka. Sjúkraþjálfarar liðsins hlúðu strax að honum og ákváðu að bera hann af velli á börum.

Áður en Shaqueel var fluttur til frekari skoðunar bað Van Persie um að börunum yrði komið fyrir við hliðarlínuna svo hann gæti hughreyst son sinn. Atvikið var átakanlegt fyrir fjölskylduna og stuðningsmenn Feyenoord.

Hræðileg stund hjá Van Persie fjölskyldunni – Sonurinn borin af velli alvarlega meiddur
Þetta eru líklegustu liðin til að vinna Meistaradeildina
Tottenham á meðal fjölda liða sem vilja Sterling
Skuggalegt innbrot – Fluttu inn fyrir jól og eru miður sín
Íhuga alvarlega að reka De Zerbi eftir vonbrigði vikunnar
Leynilögreglumaður opnar sig: Neyddist til að horfa aðgerðalaus upp á ógeðfellt atvik í rannsókn – „Börnin öskruðu, eiginkonan grét"
Góð tíðindi fyrir ensku úrvalsdeildina
Skipti Norðmannsins hanga á bláþræði

