Guardiola flaug til Barcelona í gær til að halda ræðu fyrir börnin í Palestínu – Kallar eftir aðgerðum

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, hélt ræðu á góðgerðartónleikum í Barcelona á fimmtudagskvöld þar sem hann lýsti yfir stuðningi við palestínsk börn sem þjást vegna átaka.
Viðburðurinn, sem bar heitið Act x Palestine, fór fram í íþróttahöllinni Palau Sant Jordi.
Guardiola, sem hafði aðeins degi áður stýrt liði sínu til 2-0 sigurs gegn Galatasaray í Meistaradeildinni, steig á svið með palestínskan trefil og ræddi um áhrif myndbanda á samfélagsmiðlum sem sýna börn í neyð.
„Þegar ég sé börn í þessum aðstæðum hugsa ég alltaf. hvað eru þau að hugsa? Mér finnst eins og við höfum skilið þau eftir ein,“ sagði Guardiola meðal annars í ræðu sinni.
Hann hvatti til samstöðu og aðgerða til að styðja við börn sem lenda í hörmungum vegna átaka, en lagði áherslu á mannúðarsjónarmið fremur en pólitíska afstöðu. Ræða hans vakti mikla athygli og viðbrögð meðal áheyrenda.