fbpx
Föstudagur 30.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Forest fær alvöru samkeppni um Mateta frá einu stærsta félagi Evrópu

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Ísland í undanúrslitum og augu heimsins eru á Framaranum unga

433
433Sport

Fulham staðfestir kaup á Bobb frá City

Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 30. janúar 2026 13:10

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Fulham hefur gengið frá kaupum á kantmanninum Oscar Bobb frá Manchester City á 27 milljónir punda. Bobb, sem varð enskur meistari með City, hefur skrifað undir fimm og hálfs árs samning sem bindur hann við félagið til sumarsins 2031.

Hann mun leika í treyju númer 14.

Í samtali við heimasíðu Fulham sagðist hinn 22 ára gamli Norðmaður spenntur fyrir nýju áskoruninni. „Það er frábært að vera kominn hingað. Ég átti góðan dag þar sem ég hitti alla og ég hlakka mikið til framhaldsins,“ sagði Bobb.

Hann bætti við að hann hefði rætt við góða vini innan félagsins og þjálfarateymið, sem hafi gert ákvörðunina einfalda.

Stjórnarmaðurinn Tony Khan fagnaði komu Bobb og sagði hann spennandi ungan leikmann sem passi vel inn í framtíðarsýn félagsins. Fulham vonast til að Bobb styrki hópinn á seinni hluta tímabilsins og hjálpi liðinu að halda áfram jákvæðri þróun.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Fulham staðfestir kaup á Bobb frá City
433Sport
Fyrir 30 mínútum
Forest fær alvöru samkeppni um Mateta frá einu stærsta félagi Evrópu
433Sport
Fyrir 59 mínútum
Jurgen Klopp að snúa aftur á Anfield og verður aðstoðarþjálfari
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Afturelding staðfestir komu Jóns Vignis
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Daður við stórstjörnuna heldur áfram á Instagram – Uppi getgátur um að þau séu par í dag
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Arne Slot með áhugaverð ummæli – Útilokar ekki að kaupa leikmann á næstu dögum
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Drátturinn í Meistaradeildinni: Mourinho slæst aftur við Real Madrid – Áhugaverðir leikir
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Mourinho orðaður við tvö rosaleg störf eftir magnaða viku

Mest lesið

Forstjóri hjálparsamtaka í vondum málum: Mokaði peningum í eigin vasa og lifði sannkölluðu lúxuslífi
Nýjar vendingar í máli unglings sem hvarf fyrir áratug – „Jacob er fundinn“
Sagðist líða illa við kvöldverðarborðið – Skömmu síðar var hann látinn
Olís hótar að draga nýja bílaþvottastöð fyrir dóm – „Við ætlum ekki að gefa eftir“
Þessi ummæli Victoriu Beckham vekja mikla athygli í ljósi stríðsins við elsta soninn

Nýlegt

Ragnhildur hefur áhyggjur af földum faraldri sem spilar stóran þátt í lífi fólks – „Þessu fylgir mikil skömm“
Stúlka á Suðurnesjum varð logandi hrædd þegar grímuklæddir menn birtust við heimili hennar
Litla-Hraun fangelsi við enda veraldar – „Við treystum engum“
Sorpa sker upp herör gegn utanbæjarfólki – Innleiða bílnúmeralesara og hyggjast rukka grimmt
Þetta eru líklegustu liðin til að vinna Meistaradeildina
Tottenham á meðal fjölda liða sem vilja Sterling
Aðeins lítill hluti sjórnvaldssekta á sjóði og stofnanir hefur verið greiddur
Kvikmyndastjarna frá tíunda áratugnum nær óþekkjanleg
Skuggalegt innbrot – Fluttu inn fyrir jól og eru miður sín
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Skuggalegt innbrot – Fluttu inn fyrir jól og eru miður sín
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Hræðileg stund hjá Van Persie fjölskyldunni – Sonurinn borin af velli alvarlega meiddur

Hræðileg stund hjá Van Persie fjölskyldunni – Sonurinn borin af velli alvarlega meiddur
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Íhuga alvarlega að reka De Zerbi eftir vonbrigði vikunnar
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Leynilögreglumaður opnar sig: Neyddist til að horfa aðgerðalaus upp á ógeðfellt atvik í rannsókn – „Börnin öskruðu, eiginkonan grét“
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Góð tíðindi fyrir ensku úrvalsdeildina

Góð tíðindi fyrir ensku úrvalsdeildina
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Skipti Norðmannsins hanga á bláþræði

Skipti Norðmannsins hanga á bláþræði
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Yfirgefur Arsenal formlega í dag
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Lærisveinar Freys tóku síðasta lausa sætið í umspilinu – Fín úrslit Íslendinganna

Lærisveinar Freys tóku síðasta lausa sætið í umspilinu – Fín úrslit Íslendinganna
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Bíða eftir grænu ljósi frá Sádunum
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Vilja bæði framherja Tottenham og United á næstu dögum
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Sagðist líða illa við kvöldverðarborðið – Skömmu síðar var hann látinn

Sagðist líða illa við kvöldverðarborðið – Skömmu síðar var hann látinn
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Er þetta lykilmaður í viðsnúningi Manchester United?

Er þetta lykilmaður í viðsnúningi Manchester United?
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Mbappe verulega ósáttur – „Getum ekki haldið svona áfram“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Nóg að gera hjá liði Alberts – Tveir frá Lundúnaliðinu gætu komið fyrir gluggalok
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Þessi ummæli Victoriu Beckham vekja mikla athygli í ljósi stríðsins við elsta soninn

Þessi ummæli Victoriu Beckham vekja mikla athygli í ljósi stríðsins við elsta soninn
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Slot tjáir sig um markmiðin fyrir lok gluggans – Nefnir þá þætti sem hann horfir til
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Settur í bann og sektaður um 12 milljónir
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Ísland í undanúrslitum og augu heimsins eru á Framaranum unga
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Vita ekki hvort þeir eigi að framlengja við Maguire eða ekki

Vita ekki hvort þeir eigi að framlengja við Maguire eða ekki
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Gæti Dembele farið til Sádí Arabíu í sumar?

Gæti Dembele farið til Sádí Arabíu í sumar?
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Liverpool ætlar ekki að kaupa þrátt fyrir öll meiðslin
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Safnaði rúmum 50 milljónum fyrir börn með því að selja merkilega safngripi sína

Safnaði rúmum 50 milljónum fyrir börn með því að selja merkilega safngripi sína
433Sport
Í gær
Talað um að Adam Ægir gæti farið til Sigga Ragga í Færeyjum
433Sport
Í gær
U-beygja hjá Roy Keane – Telur nú að félagið eigi að ráða Carrick til framtíðar
433Sport
Í gær

Carragher dauðþreyttur á fyrirkomulagi Meistaradeildarinnar eftir að hafa séð mögulega andstæðinga

Carragher dauðþreyttur á fyrirkomulagi Meistaradeildarinnar eftir að hafa séð mögulega andstæðinga
433Sport
Í gær

Segir gærkvöldið eiga að hafa sannað eitt fyrir Arteta – Gyokeres á ekki að vera fyrsti kostur í sóknarlínunni

Segir gærkvöldið eiga að hafa sannað eitt fyrir Arteta – Gyokeres á ekki að vera fyrsti kostur í sóknarlínunni
433Sport
Í gær
Eru að kaupa norska framherjann á 50 milljónir punda
433Sport
Í gær
Jóhannes Karl sagður setja upp harðar reglur í Hafnarfirði – Bannar nikótínpúða á svæðinu