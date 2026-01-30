Fulham staðfestir kaup á Bobb frá City

Fulham hefur gengið frá kaupum á kantmanninum Oscar Bobb frá Manchester City á 27 milljónir punda. Bobb, sem varð enskur meistari með City, hefur skrifað undir fimm og hálfs árs samning sem bindur hann við félagið til sumarsins 2031.
Hann mun leika í treyju númer 14.
Í samtali við heimasíðu Fulham sagðist hinn 22 ára gamli Norðmaður spenntur fyrir nýju áskoruninni. „Það er frábært að vera kominn hingað. Ég átti góðan dag þar sem ég hitti alla og ég hlakka mikið til framhaldsins,“ sagði Bobb.
Hann bætti við að hann hefði rætt við góða vini innan félagsins og þjálfarateymið, sem hafi gert ákvörðunina einfalda.
Stjórnarmaðurinn Tony Khan fagnaði komu Bobb og sagði hann spennandi ungan leikmann sem passi vel inn í framtíðarsýn félagsins. Fulham vonast til að Bobb styrki hópinn á seinni hluta tímabilsins og hjálpi liðinu að halda áfram jákvæðri þróun.