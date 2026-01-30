Daður við stórstjörnuna heldur áfram á Instagram – Uppi getgátur um að þau séu par í dag

Mykhailo Mudryk, kantmaður Chelsea, hefur vakið athygli utan vallar að undanförnu eftir samskipti sín á samfélagsmiðlum við bandarísku sjónvarpsstjörnuna Jordyn Jones.
Mudryk, sem er 25 ára, hefur verið frá keppni í yfir ár eftir að hafa verið ákærður vegna meints jákvæðs lyfjaprófs og bíður enn niðurstöðu í málinu. Á meðan virðist hann þó njóta lífsins utan knattspyrnunnar. Hann skrifaði í athugasemd við myndband af Jones í september. „Guys, should I try?“ og síðar bauð hann henni í ferð til Disneyland í París.
Nokkrum dögum síðar birti Jones myndir frá París, sem kveikti sögusagnir um að þau hefðu hist. Síðustu vikur hafa þau haldið áfram að skiptast á skilaboðum opinberlega. Þegar Jones birti mynd af sér með rósir í Oxfordshire svaraði Mudryk. „Flowers suit you,“ og hún svaraði til baka: „why thank you darling.“
Jones hefur einnig sést með Chelsea-trefil og fylgir Mudryk á Instagram, þar sem hún er með yfir níu milljónir fylgjenda. Hún sló í gegn sem dansari á unglingsárum og hefur síðar unnið við leiklist og fyrirsætustörf.
Mudryk bíður nú úrskurðar í lyfjamálinu og hefur lýst yfir sakleysi sínu. „Þetta kom mér algjörlega á óvart. Ég hef aldrei vísvitandi tekið ólögleg efni og vinn nú með teymi mínu að því að komast að því hvernig þetta gat gerst,“ sagði hann eftir að málið var gert opinbert í júní.