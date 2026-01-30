Arne Slot með áhugaverð ummæli – Útilokar ekki að kaupa leikmann á næstu dögum

Arne Slot, knattspyrnustjóri liðsins, gaf lítið upp þegar hann var spurður út í mögulegan nýjan hægri bakvörð fyrir félagið á næstu félagaskiptaglugga.
Hann sagði að ákvörðun um kaup á nýjum leikmanni færi alfarið eftir því hvort rétti kosturinn fyndist á markaðnum og hvort hann gæti styrkt hópinn til framtíðar.
Conor Bradley er frá út tímabilið og Jeremie Frimpong meiddist í vikunni og verður ekki með næstu vikurnar.
„Ef við teljum að leikmaður geti hjálpað okkur og við teljum raunhæft að klára samning, þá munum við skoða það alvarlega,“ sagði Slot þegar hann ræddi málið við fjölmiðla.
Hann lagði þó áherslu á að slíkar viðræður færu ekki fram opinberlega og að margir þættir hefðu áhrif á lokaákvörðun.
Slot bætti við að erfitt væri að segja til um hvort félagið væri nálægt því að ganga frá nýjum samningi. „Hvort það þýðir að það sé líklegt eða ólíklegt að eitthvað gerist, það mun einfaldlega koma í ljós,“ sagði hann. Ljóst er að félagið vill styrkja hópinn ef rétti leikmaðurinn finnst.