Þessi ummæli Victoriu Beckham vekja mikla athygli í ljósi stríðsins við elsta soninn

Victoria Beckham þakkaði börnum sínum meðal annars í ræðu í París á dögunum og vöktu ummæli hennar athygli í ljósi fréttafárs síðustu daga um ósætti hennar og eiginmannsins, David Beckham, við yngsta son þeirra, Brooklyn.
Brooklyn sakaði nýverið foreldra sína um að hafa reynt að skaða samband hans við eiginkonu sína, Nicolu Peltz, og hélt því meðal annars fram að Victoria hefði hagað sér á óviðeigandi hátt í brúðkaupi þeirra.
Victoria, sem var á mánudag sæmd orðu lista og bókmennta í París, þakkaði fjölskyldu sinni í ræðu sinni við athöfnina. Með henni voru David og þrjú börn hennar, Romeo, Cruz og Harper, en Brooklyn var fjarverandi eins og við var að búast.
„Ég vil þakka börnunum mínum sem trúa alltaf á mína sýn,“ sagði Victoria meðal annars. Skömmu síðar birti David mynd á Instagram þar sem hann óskaði eiginkonu sinni til hamingju með heiðurinn, en Brooklyn og Nicola voru ekki á myndinni.