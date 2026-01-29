Talað um að Adam Ægir gæti farið til Sigga Ragga í Færeyjum

Adam Ægir Pálsson kantmaður Vals er sterklega orðaður við NSÍ Runavík í Færeyjum. Sigurður Ragnar Eyjólfsson er þjálfari liðsins og tók við í vetur.
Sigurður Ragnar og Adam störfuðu saman hjá Keflavík þar sem kantmaðurinn knái blómstraði svo sannarlega
„Siggi Raggi fékk hann til að fljúga í Keflavík,“ sagði Hjörvar Hafliðason í Dr. Football í dag.
Adam Ægir er 27 ára gamall en hann hefur spilað með Víkingi, Val og Keflavík hér á landi og gert vel. Hann hefur hins vegar ekki fest sig í sessi sem lykilmaður hjá Val.
Hann var síðasta vetur á láni á Ítalíu en snéri aftur heim til Vals. Sigurður Ragnar mætti til starfa hjá NSÍ í byrjun janúar og virðist vera byrjaður að kanna íslenska markaðinn.