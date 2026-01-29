Settur í bann og sektaður um 12 milljónir

Pape Thiaw, landsliðsþjálfari Senegal, hefur verið settur í fimm leikja bann af Knattspyrnusambandi Afríku eftir óeirðir sem brutust út í úrslitaleik Afríkukeppninnar gegn Marokkó.
Auk þess var Thiaw sektaður um það sem nemur um 12 milljónum íslenskra króna fyrir óíþróttamannslega framkomu og fyrir að skaða orðspor knattspyrnunnar.
Úrslitaleikurinn, sem fór fram í Rabat 18. janúar og endaði með 1-0 sigri Senegal, fór úr böndunum þegar leikmenn Senegal yfirgáfu völlinn eftir að Marokkó fékk vítaspyrnu í uppbótartíma. Thiaw skipaði leikmönnum sínum að ganga af velli í mótmælaskyni, en leikurinn tafðist um tæpar 20 mínútur áður en Sadio Mane sannfærði samherja sína um að snúa aftur.
Vítaspyrna Brahim Diaz var varin af Edouard Mendy og flautað var til leiksloka skömmu síðar. Senegal tryggði sér sigurinn með marki Pape Gueye í framlengingu.