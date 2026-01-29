fbpx
Fimmtudagur 29.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Segja kröfur Sterling þannig að þeir eigi líklega ekki séns

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 29. janúar 2026 10:30

Raheem Sterling er ólíklegur til að ganga til liðs við Napoli vegna mikilla fjárhagslegra krafna, að sögn Giovanni Manna, íþróttastjóra ítalska félagsins.

Sterling er nú samningslaus eftir að hafa komist að gagnkvæmu samkomulagi við Chelsea um að rifta samningi sínum.

Hann er sagður opinn fyrir flutningi hvert sem er og ekki bundinn við að vera áfram í Lundúnum. Napoli er meðal þeirra félaga sem áður hafa sýnt enska kantmanninum áhuga og staðfestir Manna að viðræður hafi átt sér stað síðasta sumar.

Íþróttastjóri Napoli telur þó litlar líkur á að Sterling, sem er 31 árs, verði leikmaður liðs Antonio Conte. Ástæðan er sú að launakröfur hans séu einfaldlega of háar miðað við stefnu félagsins.

„Raheem er mjög góður leikmaður, en hann hefur ekki spilað í langan tíma,“ sagði Manna í samtali við Sky á Ítalíu fyrir Meistaradeildarleik Napoli gegn Chelsea.

„Við ræddum við hann í sumar, en eins og staðan er núna sé ég þetta sem erfitt mál þar sem hann gerir verulegar fjárhagslegar kröfur.“

