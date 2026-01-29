Safnaði rúmum 50 milljónum fyrir börn með því að selja merkilega safngripi sína

John Terry safnaði tæplega 300 þúsund pundum til góðgerðarmála og aðallega fyrir börn með því að bjóða upp sögufrægar treyjur sem hafa verið notaðar af knattspyrnustjörnum á borð við Lionel Messi, Cristiano Ronaldo og Thierry Henry.
Treyja Messi reyndist dýrmætust og fór á 183 þúsund dali, eða um 132 þúsund pund, sem gerir hana að fjórðu dýrustu knattspyrnutreyju sem nokkru sinni hefur verið seld. Hún sló meðal annars met Geoff Hurst, en treyja hans úr HM-úrslitaleiknum 1966 seldist á 91.750 pund.
Uppboðið var haldið af bandaríska uppboðshúsinu Goldin og voru munirnir allir lagðir fram af Terry sjálfum. Um var að ræða appelsínugula útitreyju Barcelona sem Messi klæddist í Meistaradeildarleik gegn Chelsea á Stamford Bridge árið 2006. Treyjan bar merki UNICEF og vakti mikla athygli safnara.
Rauð Manchester United-treyja Ronaldo, notuð í Meistaradeildarleik í Vestur-London, seldist á 115.900 dali (um 83.800 pund) og bar áritun frá Portúgalanum til Terry. Þá fór treyja Thierry Henry, notuð þegar hann skoraði sigurmarkið gegn Chelsea árið 2003 á „Invincibles“-tímabili Arsenal, á 93.820 dali (rúmlega 67.800 pund). Henry áritaði treyjuna með skilaboðunum.
„To John, keep up the good work.“
Terry fjallaði sérstaklega um mikilvægi Messi-treyjunnar á Instagram-síðu sinni fyrir uppboðið og sagði hana hafa sérstakt gildi, bæði í knattspyrnusögu og fyrir góðgerðarmálin sem hún studdi.